Президент Украины поздравил Сенцова с днем рождения

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 13 июля, поздравил украинского политузника, крымчанина Олега Сенцова с его днем рождения и передал в подарок книгу «Воспоминания» Андрея Сахарова.

«Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу», – написал Порошенко в своем Твиттере.

Акции ко дню рождения Олега Сенцова пройдут в разных городах Украины. В частности, в Одессе анонсируют показ фильма «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» и акцию «Напиши пожелание» в честь дня рождения режиссера.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.