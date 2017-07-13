На Черноморском флоте России проводят ракетные стрельбы

На Черноморском флоте России проходит проверка боеготовности, сообщает 13 июля пресс-служба Минобороны страны. В ведомстве отмечают, что корабли соединений ракетных катеров и охраны водного района выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям.

Также в рамках проверки боеготовности экипажи минно-тральных кораблей осуществили траление фарватеров на минно-опасных направлениях, отметили в ведомстве.

Поднятые по тревоге расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», развернутые в позиционных районах, совместно с ракетными катерами выполнили электронные пуски, отработав нанесение ракетного удара по группировке кораблей условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В ходе проверки готовности сил задачи в море выполняют более 20 кораблей и судов обеспечения, также задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники береговых соединений флота», – говорится в сообщении.

В Одессе 10 июля официально открыли ежегодные украинско-американские учения «Си Бриз-2017». В маневрах, которые пройдут на море, в воздухе и на земле, участвуют более 3 тысяч военных из 16 стран.

Россия в ответ заявила, что ее Черноморский флот будет наблюдать за ходом учений.