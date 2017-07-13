Украинские пограничники снова фиксируют очереди на админгранице с Крымом

Украинские пограничники снова фиксируют скопление транспорта возле контрольного пункта «Чонгар» на административной границе с Крымом. Об этом Крым.Реалии рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

По его информации, с утра 13 июля возле КПВВ «Чонгар» ожидают около 60 машин. Очередей возле контрольных пунктов «Каланчак» и «Чаплинка», а также пешеходных очередей не наблюдается.

Спикер Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы отметил, что пограничники фиксировали скопление транспортных средств и накануне, в течении дня 12 июля. Утром возле КПВВ «Чонгар» на въезд в Крым ожидало около 70 автомобилей, а к вечеру – около 50. В районе других пунктов скопления транспортных средств, а также пешеходных очередей не было.

При этом, в ночь на 13 июля возле КПВВ «Чонгар» ожидало 40 автомобилей.

Максим Сорока обратил внимание на снижение пассажиро-траспортного потока через админграницу. Возникновение очередей он связывает с действиями российских служб на контролируемых ими так называемых пунктах пропуска напротив украинских КПВВ.

«Количество пересекающих админграницу сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Например, только за одни сутки, 12 июля, через КПВВ «Чонгар» проехало на 400 машин меньше, чем за этот же день в 2016 году. Пограничники снова фиксируют очереди из-за действий оккупантов, замедляющих пропуск транспортных средств. Но мы информировали о ситуации, люди услышали нашу информацию, и едут в то время, когда не так жарко», – отметил спикер.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».