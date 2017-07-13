В Крыму свидетеля обыска судят за «участие в несанкционированном митинге»

Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд 13 июля намерен рассмотреть административное дело в отношении крымскотатарского активиста Наримана Мемедиминова. По информации юриста Лили Гемеджи, активиста пытаются привлечь к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 года возле дома Сейдамета Мустафаева, у которого в тот момент проводился обыск. Об этом юрист рассказала в комментарии Крым.Реалии.

«В момент обыска собралось большое количество крымских татар, которые пришли поддержать соотечественника, среди них был и сам Нариман. Он находился там, пытался удерживать людей от реакции на провокации со стороны правоохранительных органов, там были эти провокации. И он, если мне не изменяет память, вел видеосъемку мероприятия», – рассказала юрист.

Она уточнила, что у стороны ответчика было много замечаний к материалам административного дела и к самому протоколу, все замечания поданы в суд. Статья предполагает штраф от 10 до 15 тысяч рублей, указала Гемеджи.

Это не первый случай, когда российские правоохранители обращают внимание на действия активистов во время обысков в домах крымских татар.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».