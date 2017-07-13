Порошенко: сложились условия для активной стратегии деоккупации Крыма

В настоящее время сложились условия для активной стратегии деоккупации аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщил в Твиттере президент Украины Петр Порошенко 13 июля, комментируя 19-й саммит Украина – ЕС, который проходит в четверг в Киеве.

«Единство и солидарность стран ЕС по российской агрессии является залогом восстановления мира и безопасности в Европе. Сегодня сложились все условия для перехода от политики непризнания к активной стратегии деоккупации Крымского полуострова», – говорится в сообщении Порошенко.

13 июля украинский президент, выступая на саммите Украина – ЕС в Киеве, назвал российскую агрессию, которая продолжается против Украины, самым большим вызовом, с которым государство встретилось за время восстановления независимости.

Это, по его словам, оккупация части территории Украины, незаконная аннексия Крыма, гибридная война, развернутая против Украины «на всех фронтах – военном, политическом, экономическом, гуманитарном, информационном и в киберпространстве».

В четверг в Киеве проходит 19-й саммит Украина-ЕС. Со стороны Евросоюза в нем принимают участие президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также принимают участие украинские чиновники и представители Европейской комиссии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».