В России суд оставил без движения иск Siemens по поставкам турбин в Крым

Арбитражный суд Москвы оставил исковое заявление немецкой компании Siemens по поводу поставок турбин в аннексированный Крым без движения до 21 августа 2017 года. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на сведения из картотеки суда.

Как сообщается, иск был подан 11 июля 2017 года, ответчиками названы ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

Российское информагентство цитирует представителя немецкой компании Вольфрама Троста, который подтвердил, что иск был подан.

«Я не могу дать вам суть иска, но мы сообщили вчера, что две турбины, которые были отправлены в Тамань, были перенесены в Крым против нашей воли… Мы сказали это вчера в заявлении, и я могу подтвердить, что этот иск был подан», – сказал он.

Информационное агентство Reuters сообщило, что в Крым могли доставить вопреки санкциям Европейского союза из соседней России еще две турбины производства немецкой компании Siemens.

Как сообщило агентство в ночь на четверг по киевскому времени, двое его репортеров видели это оборудование в порту в Феодосии.

Независимых подтверждений того, что эти два цилиндрические объекты под синими покрывалами, похожие на два доставленные ранее в Севастополь, тоже являются турбинами немецкой компании, на момент публикации агентство не имело. Но их размеры и форма соответствуют публично обнародованным изображением газовых турбин компании Siemens, говорится в сообщении.

Крым.Реалии проверяют информацию о доставке еще двух турбин Siemens на территорию аннексированного полуострова.

В среду правительство Германии призвало компанию Siemens AG быстрее и полнее представить объяснения по поводу того, каким образом ее газовые турбины, вопреки действующим санкциям Европейского союза, добрались до оккупированного Россией украинского Крыма из соседней России.

Во вторник компания Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за ее газовых турбин, что вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Среди ответчиков есть и совместное предприятие немецкой компании в России, в котором Siemens имеет 65% и на заводе которого в России и были построены упомянутые турбины. В компании также заявили, что будут вынуждены обдумать свои дальнейшие отношения с Россией после дела с турбинами, после которого «возвращение к привычному порядку дел невозможно».

Представитель президента России Дмитрий Песков 10 июля назвал российскими турбины немецкой компании Siemens, ввезенные из России в аннексированный Крым с нарушением санкций Европейского союза. По его словам, на полуострове «устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».