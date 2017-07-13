Режиссер-переселенец из Крыма представил вышивку с портретом Сенцова

Переселенец из Крыма, режиссер и театральный художник Нико Лапунов представил видеоролик, который посвятил крымчанину, политзаключенному в России, Олегу Сенцову. Художник вышил портрет Сенцова и презентовал работу в день рождения режиссера, 13 июля. Как рассказал Лапунов Крым.Реалии, работа заняла больше недели.

«Отзывы на мою работу есть, но в большей мере патриотично-активно настроенных людей. Рядовой гражданин, кажется, забывает эту тему. Этот мульт создан для того, чтобы напомнить, что проблема не решена», – сказал художник.

Лапунов также отметил, что это первый ролик из задуманной серии, посвященной украинским политзаключенным.

Ранее художник выпустил серию видеороликов, где с помощью вышивки показал ситуацию с аннексированным полуостровом и жизнь крымчан-переселенцев.

13 июля Олегу Сенцову исполняется 41 год, последние 4 дня рождения режиссер встречает в заключении.

В Киеве и по всей Украине проходят акции ко дню рождения Олега Сенцова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.