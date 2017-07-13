Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин открыл акцию ко дню рождения украинского политзаключенного, крымчанина Олега Сенцова возле здания ведомства.

Во время своей речи Павел Климкин заявил, что МИД Украины «будет бороться за Сенцова и обязательно вернет». Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Министерство иностранных дел Украины пригласило всех прийти к зданию ведомства и сделать собственное фото с инсталляцией, установленной в честь Олега Сенцова.

«Опубликовав фото в социальных сетях, используя хэштег #FreeSentsov, мы все вместе еще раз напомним, что боремся за его освобождение», – говорится в сообщении.

В украинском министерстве уточняют, что инсталляция FREEDOM представляет собой режиссерское кресло, созданное украинской студией llil Design и посвященное незаконно заключенному в России украинскому режиссеру. Инсталляция постоянно размещена на шестом этаже МИД, ее могут видеть все иностранные делегации, которые посещают министерство.

Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 13 июля, поздравил украинского политузника, крымчанина Олега Сенцова с его днем рождения и передал в подарок книгу «Воспоминания» Андрея Сахарова.

«Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу», – написал Порошенко в своем твиттере.

Народный депутат Украины Ирина Геращенко в день рождения Олега Сенцова призвала Европейский союз помочь в освобождении украинских политических заключенных.

«Свободу Сенцову, свободу всем украинцам» – Ирина Геращенко в День рождения Олега Сенцова призвала ЕС к помощи в освобождении заложников», – говорится в в официальном Твиттере украинского парламента.

Акции ко дню рождения крымского кинорежиссера пройдут в разных городах Украины. С 19:00 до 22:00 в киевском «Крымском доме» пройдет показ документального фильма Аскольда Курова «Процесс» о режиссере Олеге Сенцове с обсуждением картины после просмотра.

Кроме того, с 20:00 до 22:00 в общественном парке Самосад на Подоле активисты планируют читать пьесы Олега Сенцова и писать ему письма.

В Одессе 13 июля анонсируют показ фильма «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» и акцию «Напиши пожелание» в честь дня рождения режиссера. Как сообщается на страницах мероприятий в фейсбуке, фильм можно посмотреть в «Зеленом театре», а акция пройдет в Стамбульском парке.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.