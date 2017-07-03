Людмила Сенцова – мать крымского политзаключенного Олега Сенцова – живет в селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма. Гостей из числа журналистов и правозащитников женщина принимает редко. Однако на минувших выходных ее навестил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, которому удалось узнать, как живет мать узника Кремля.

«Журналисты и правозащитники у меня нечастые гости. Да и, честно говоря, хочется покоя. Хочется спокойно дожить свой век, насколько это возможно в моей ситуации», – признается Людмила Сенцова.

Как-то мы выслали ему посылку, так он мне сердито выговорил, что не нужно этого делать. Ему важно, чтоб мы не бедствовали

О сыне, которого в августе 2015 года российский суд приговорил к 20 годам лишения свободы, женщина говорит с гордостью: жаловаться Олег не привык. В первую очередь, он беспокоится о том, как живет его семья, рассказывает мать политзаключенного.

​«Сколько я ни общалась с сыном, он ни разу не пожаловался мне. Как-то мы выслали ему посылку, так он мне сердито выговорил, что не нужно этого делать. Ему важно, чтоб мы не бедствовали. А посылки ему присылают добрые люди, не забывают про моего сыночка», – говорит женщина, еле сдерживая слезы.

По словам Людмилы Сенцовой, несмотря на арест сына, в родном селе к ней относятся доброжелательно. Однако без неприятных эпизодов не обходится.

«Были какие-то выборы в Крыму. Приехала ко мне на своей машине правозащитница. Пока мы с ней беседовали, неизвестные лица разбили лобовое стекло и прокололи колеса на ее автомобиле. Это было крайне неприятно. Но, к счастью, эта новость дошла до Ильми Умерова. Он прислал ребят помочь – и те быстро починили машину», – говорит женщина.

​Охотно рассказывает Людмила Сенцова и о внуках. У Олега в Крыму остались двое детей – дочь Алина и сын Владислав, страдающий аутизмом. Мальчик увлекается кукольным театром – в его комнате расположилась целая мастерская, где он собственноручно мастерит героев и декорации для своих представлений, которые устраивает для сестры и бабушки.

Однако Людмила Сенцова сетует: в последнее время наблюдать за творчеством внука становится все сложнее. Женщина – инвалид по зрению и уже практически полностью ослепла на один глаз. В свою очередь, правозащитник Абдурешит Джеппаров пообещал оказывать матери крымского политузника помощь.

«В любое время суток звоните мне, чем смогу всегда помогу», – посоветовал он матери Сенцова.

Абдурешит Джеппаров сообщил Крым.Реалии, что скоро – 13 июля – у Олега Сенцова День рождения, и его родной дом обязательно в этот день посетят крымские активисты.

Тем временем 10 мая исполнилось три года с тех пор, как российские силовики задержали в Симферополе режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко. В России их обвинили в организации террористического акта и приговорили к 20 и 10 годам строгого режима соответственно. Ни Сенцов, ни Кольченко свою вину не признали.

«10 мая меня задержали у подъезда моего дома. Меня бросили в микроавтобус, с мешком на голове привезли в бывшее здание СБУ на Ивана Франко. Начался очень жесткий допрос, меня спрашивали, кого я знаю из активистов, кто собирался взрывать памятники. Меня начали бить ногами, руками, палками, лежа и сидя. Когда я отказывался говорить, начали душить... Часа через четыре они устали и повезли меня на обыск. Только там я узнал, что это сотрудники ФСБ. Они там ожидали увидеть террористов и оружие, а нашли только моего ребенка – он присутствовал при обыске, о чем в протоколе не говорится. Найденные деньги – это деньги моей кинокомпании для съемок фильма «Носорог», – вспоминал те события Олег Сенцов.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных. В американском ПЕН-центре отмечают, что судьба Сенцова – «это очень яркая иллюстрация нетерпимости правительства Путина к инакомыслию».