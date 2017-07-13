Российские археологи в Крыму раскапывают подводный античный город

Российские археологи в Крыму проводят раскопки античного города Акра, который находится под водой на Керченском полуострове. К работам в подводной экспедиции привлекли членов Русского географического общества, сообщают керченские СМИ.

В поселке Заветное Ленинского района Крыма работает археологическая подводная экспедиция, которой руководит глава Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев, сообщает 13 июля сайт «Керчь – мой город».

Издание отмечает, что участники экспедиции рапортуют о первых находках. По словам ведущего сотрудника российского Эрмитажа Сергея Соловьева, водолазы нашли в толще песка на дне моря ювелирное украшение. Также сообщается о найденных фрагментах амфор 4 века до нашей эры и деревянном гребне.

Исследование Акры продлится до 10 августа, после чего археологи примут участие в конференции «Керченская археология история Боспора», где они отчитаются об успехах экспедиции 2017 года, сообщают местные СМИ.

Город Акра входил в состав Боспорcкого государства до начала IV века. Он был построен на оконечности мыса у Керченского пролива в конце VI в. до нашей эры, и постепенно ушел под воду. Исследование Акры началось в 1980-е годы, комплексные раскопки начались в 2011 году. Подводные массивы с археологическим материалом такого уровня, по оценкам экспертов, есть только в Средиземном, Эгейском морях и у берегов Северной Африки. В Северном Причерноморье аналогов такому памятнику нет.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук 30 июня обнародовал список российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном Россией Крыму.

По словам Тымчука, группа «Информационное сопротивление», координатором которой он является, располагает информацией о готовности Прокуратуры АРК возбуждать против этих российских археологов уголовные дела, поскольку их действия «нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников».

Ранее в Министерстве культуры Украины сообщали о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.