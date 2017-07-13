Обвиняемый по делу клуба в Ялте, где погибли двое человек, назвал дело «политическим»

В Ялте 12 июля прошло заседание суда по факту гибели двух мужчин в ночь с 22 на 23 августа 2014 года в клубе «Барфлай», обвиняемый по делу Михаил Орлов считает это дело «политическим».

Как рассказал Орлов 13 июля корреспонденту Крым.Реалии, поскольку среди погибших – директор одной из крупнейших строительных компаний Крыма, о политическом контексте слушания на заседании заявил судья.

«Состоялся первый день суда. Судья заявил, что дело сложное – политическое. Оказалось, что один из погибших – директор известной в Крыму строительной компании «Монолит». А компания имеет очень высоких покровителей во властных структурах полуострова. Это объясняет, почему дело не закрыли как из-за «смерти по неосторожности», – рассказал Орлов.

По словам обвиняемого, суды по этому делу будут проходить до сентября.

«Сторона обвинения требует выплатить помощь в размере 6 млн рублей семьям погибших с того, кого признают виновным. Теперь суды будут проходить еженедельно вплоть до сентября», – сообщил Михаил Орлов.

В ночь с 22 на 23 августа 2014 года в ялтинском клубе «Барфлай» погибли 27-летний бизнесмен Артем Новиков и 31-летний коммерческий директор строительной компании «Монолит» Юрий Мироненко. Вероятная причина – удар током, сообщали крымские СМИ.

По факту гибели людей в Ялте возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, утром 23 августа 2014 года потерпевший, находясь возле музыкальной аппаратуры на танцевальной площадке в одном из клубов Ялты, попал под воздействие электрического тока. Его знакомый, пытаясь оказать помощь, также попал под воздействие электрического тока. В результате полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

В конце декабря 2015 года Ялтинский суд объявил приговор обвиняемому Михаилу Орлову, посчитав его хозяином клуба, – 3 года колонии, но в связи с новогодними праздниками его оставили на свободе на месяц. Орлов подал апелляцию, подконтрольный России Верховный суд Крыма отменил приговор и вернул дело на доследование с пояснениями, что стороной обвинения, помимо прочего, не доказана причинно-следственная связь между действиями Михаила Орлова и наступившими последствиями.

Орлов утверждает, что был лишь инициатором открытия кафе, а владелец заведения «через своего юриста назначил директора по доверенности и заключил договор аренды помещения».