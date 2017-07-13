Аксенова в России назвали третьим по цитируемости «губернатором-блогером» после Собянина и Кадырова

Подконтрольного Кремлю главу аннексированного Крыма Сергея Аксенова внесли в топ-3 «рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров» в российских СМИ за июнь 2017 года. Результаты рейтинга опубликовали 13 июля на сайте российской информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Так, Аксенов занял третье место благодаря индексу цитируемости 82,3, поднявшись на две позиции. Возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин с индексом цитируемости 405,2, второе место занял глава Чечни Рамзан Кадыров с индексом 219,2.

По данным «Медиалогии», больше всего российские СМИ цитировали заявление Аксенова о продление «крымского пакета» санкций ЕС, в котором он назвал «ничтожными» их последствия для аннексированного полуострова.

В медиарейтинг вошли главы регионов соседней России, которые ведут собственные блоги. Основой для построения рейтинга стал Индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей более 40 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ России.

На заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 июня в Люксембурге Совет Европейского союза продлил еще на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Решение согласовали послы Евросоюза 6 июня.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».