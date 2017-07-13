Радио Крым.Реалии: Крым. Большая стройка без цели

Как Керченский мост, трасса «Таврида» и новый аэропорт изменят Крым? Какое место в развитии городов занимает должность главного архитектора? Как новые инфраструктурные проекты изменят жизнь крымчан? Почему в аннексированном Крыму нет понимания, каким будет Крым через 10 лет?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит со специалистом по транспортному планированию, урбанистом Дмитрием Беспаловым, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег.Крым» Владимиром Гарначуком, бывшим главным архитектором Симферополя Эрнстом Мавлютовым и политологом Петром Олещуком.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

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