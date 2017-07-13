Госпогранслужба Украины готова проверить футбольных арбитров из Крыма Юрия Ваксу и Анатолия Жабченко, которые числятся в базе «Миротворца» и заявлены арбитрами Федерации футбола Украины (ФФУ). Активисты зафиксировали их неоднократные перелеты через закрытые пункты пропуска государственной границы Украины (рейсом Симферополь – Москва). Об этом 13 июля Крым.Реалии рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Мы информацию черпаем из двух источников – спецслужбы и собственные проверки. Есть ли информация об этих двух лицах, на данный момент мне неизвестно. Если такая информация придет к нам через наш сервис «стоп лист» или каким-либо иным образом, в форме обращения граждан или по линии правоохранительных органов, естественно, мы примем во внимание и будем на нее реагировать», – сказал Слободян.

12 июля Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил официальных лиц на матч за Суперкубок Украины сезона 2017/2018 годов. Арбитром одного из матчей назван Анатолий Жабченко.

Два действующих футбольных арбитра Украинской Премьер-лиги из Крыма – Юрий Вакс и Анатолий Жабченко – с 7 июня числятся в базе сайта «Миротворец».

Ранее корреспонденты телеканала «2+2» в документальном фильме «Золотой свисток» рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи Украинской Премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву, и предположили, что у арбитров есть российские паспорта.

Арбитры пока не комментировали публично своего включения в базу «Миротворца».

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.