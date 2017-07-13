Жалобу крымского активиста на автора «антиукраинского» комментария направили в Центр «Э»

Жалобу активиста Украинского культурного центра Леонида Кузьмина на высказывание в соцсети преподавателя КФУ им. Вернадского Андрея Никифорова крымское управление Следкома России направило в Центр по борьбе с экстремизмом.

«Это уже не первый ответ от Следкома. Сначала наше обращение перенаправили Бастрыкину, руководителю Следкома России. После ее снова перенаправили из Следкома по Северо-Кавказскому федеральному округу в крымский Следком. А тут уже направили в Центр «Э», так как посчитали, что это находится в их компетенции», – сообщил Крым.Реалии Леонид Кузьмин.

Он также добавил, что не уверен, занималась ли ранее российская прокуратура Крыма жалобой, потому что, как пояснил активист, в ведомстве должны были взять пояснения по поводу обращения, однако никаких действий не было предпринято.

По словам Кузьмина, сам Никифоров, на которого писалась жалоба, никому из культурного центра не комментировал ситуацию.

Преподаватель КФУ публично не выражал свою позицию по поводу заявления Кузьмина.

На момент публикации Крым.Реалии не удалось связаться с Никифоровым.

По информации активистов, в мае Никифоров написал на своей странице в Фейсбуке, что «всех украинцев нужно лечить, а кому это не поможет – убить».

23 мая активисты Украинского культурного центра подали жалобу в российскую прокуратуру Крыма на преподавателя КФУ Андрея Никифорова из-за этого «антиукраинского» комментария в социальной сети.