Крымскому активисту Нариману Мемедеминову назначили штраф в размере 10 тысяч рублей (более 4 тыс. грн – КР) за присутствие во время обыска у задержанного в апреле в Бахчисарае Сейдамета Мустафаева. Соответствующее решение 13 июля принял подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд, который признал активиста виновным по ст. 20.2 Административного кодекса России – в нарушении порядка организации либо проведения массового собрания, сообщает корреспондент Радио Свобода в Крыму.

«Мы не признаем вину, но признаем участие в событии. В доме Сейдамета Мустафаева проходил обыск. Учитывая пропажи крымских татар, в Бахчисарае – Эрвина Ибрагимова, которого, судя по видеозаписи, похитили люди в полицейской форме, крымские татары очень болезненно относятся к действиям правоохранительных органов в отношении соотечественников. Когда узнали, что проводится обыск, крымские татары собрались перед домом Мустафаева. Никто никого заранее не приглашал. Говорить, что это митинг – нет оснований», – заявила во время заседания защитница Мемедеминова Лиля Кораблева.

Она обратила внимание на то, что пришедшие на обыск крымчане не приносили каких-либо плакатов и не проводили предварительной агитации, а их присутствие «соотносимо с собранием граждан возле аварии или пожара».

«Я прибыл на место происшествия, чтобы поддержать своего соотечественника, как только мне стало известно, что около его дома производятся какие-то действия с силовиками, техникой. Мы обеспокоены пропажей наших соотечественников и, как мы понимаем это, неправомерными действиями в отношении наших соотечественников. Поэтому, узнав из соцсетей о том, что около дома Сайдамета происходит что-то с техникой, я пришел поддержать своего соотечественника», – пояснил в суде Нариман Мемедеминов.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

В результате столкновений силовики задержали двоих крымских татар, в домах которых происходили обыски, и шестерых мужчин, которые пришли их поддержать. Позже сообщали, что одного из задержанных выпустили на свободу.

По итогам судебного заседания шестерым задержанным назначили наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 7 суток, а одному крымчанину – штраф.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».

23 апреля Сейдамет Мустафаев последним из задержанных вышел на свободу.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».