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В Крыму оштрафовали активиста Наримана Мемедеминова за присутствие на обысках в Бахчисарае

Активист Нариман Мемедеминов в зале суда, 13 июля 2017 года

Крымскому активисту Нариману Мемедеминову назначили штраф в размере 10 тысяч рублей (более 4 тыс. грн – КР) за присутствие во время обыска у задержанного в апреле в Бахчисарае Сейдамета Мустафаева. Соответствующее решение 13 июля принял подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд, который признал активиста виновным по ст. 20.2 Административного кодекса России – в нарушении порядка организации либо проведения массового собрания, сообщает корреспондент Радио Свобода в Крыму.

В Бахчисарае за присутствие на обысках оштрафовали крымского активиста (видео)
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«Мы не признаем вину, но признаем участие в событии. В доме Сейдамета Мустафаева проходил обыск. Учитывая пропажи крымских татар, в Бахчисарае – Эрвина Ибрагимова, которого, судя по видеозаписи, похитили люди в полицейской форме, крымские татары очень болезненно относятся к действиям правоохранительных органов в отношении соотечественников. Когда узнали, что проводится обыск, крымские татары собрались перед домом Мустафаева. Никто никого заранее не приглашал. Говорить, что это митинг – нет оснований», – заявила во время заседания защитница Мемедеминова Лиля Кораблева.

Защитница Наримана Мемедеминова Лиля Кораблева на заседании суда
Защитница Наримана Мемедеминова Лиля Кораблева на заседании суда

Она обратила внимание на то, что пришедшие на обыск крымчане не приносили каких-либо плакатов и не проводили предварительной агитации, а их присутствие «соотносимо с собранием граждан возле аварии или пожара».

«Я прибыл на место происшествия, чтобы поддержать своего соотечественника, как только мне стало известно, что около его дома производятся какие-то действия с силовиками, техникой. Мы обеспокоены пропажей наших соотечественников и, как мы понимаем это, неправомерными действиями в отношении наших соотечественников. Поэтому, узнав из соцсетей о том, что около дома Сайдамета происходит что-то с техникой, я пришел поддержать своего соотечественника», – пояснил в суде Нариман Мемедеминов.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

В результате столкновений силовики задержали двоих крымских татар, в домах которых происходили обыски, и шестерых мужчин, которые пришли их поддержать. Позже сообщали, что одного из задержанных выпустили на свободу.

По итогам судебного заседания шестерым задержанным назначили наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 7 суток, а одному крымчанину – штраф.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».

23 апреля Сейдамет Мустафаев последним из задержанных вышел на свободу.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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