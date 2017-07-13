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В Бахчисарае за присутствие на обысках оштрафовали крымского активиста (видео)

В Бахчисарае за присутствие на обысках оштрафовали крымского активиста (видео)
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Крымскому активисту Нариману Мемедеминову назначили штраф в размере 10 тысяч рублей (более 4 тыс. грн – КР) за присутствие во время обыска у задержанного в апреле в Бахчисарае Сейдамета Мустафаева. Соответствующее решение 13 июля принял подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд, который признал активиста виновным по ст. 20.2 Административного кодекса России – в нарушении порядка организации либо проведения массового собрания. Адвокат Мемедеминова Лиля Кораблева отвечает: «Мы не признаем вину, но признаем участие в событии».

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