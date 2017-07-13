Основная часть денег «курортного сбора» в Крыму останется в тени – эксперт

Основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени. Такое мнение 13 июля в эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский специалист по региональному развитию Игорь Кобеля. По его мнению, крымчане, которые сдают туристам жилье, будут взимать с отдыхающих курортный сбор, но декларировать его не станут. Поэтому основная часть денег не попадет в муниципальные бюджеты крымских городов, как это задумали российские чиновники полуострова.

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«Туристы, которые сегодня едут в Крым, останавливаются, как правило, у кого-то на квартире. Отели составляют 10-20%. Остальные 80% – это индивидуальные частники. Основная проблема – администрирование. Пополнение бюджета не произойдет. Если деньги и соберут, то они уйдут в тень», – считает эксперт.

Курортный сбор в аннексированном Крыму будут собирать либо в гостиницах, либо в аэропортах. Во втором случае деньги будут платить все приезжающие, независимо от того, с какой целью они прибыли на полуостров. Такое мнение высказал другой гость программы, генеральный директор ассоциации «Налоги России» Игорь Теущаков.

«Есть практика, например в латиноамериканских странах, когда сбор собирают не гостиницы, а аэропорты. Люди, прилетающие на определенную территорию, где введен этот сбор, уплачивают некую пошлину сразу при прилете либо при вылете с этой территории. Тогда администрированием занимается аэропорт либо точки сухопутного въезда. В этом случае любой человек, который не проживает на территории, платит налог, независимо от цели приезда», – рассказал Теущаков.

Введение курортного сбора в аннексированном Крыму не должно повлиять на туристический поток на полуостров, отметил в эфире программы генеральный директор российского туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Сегодня средняя стоимость проживания в Крыму – 2100 рублей (около 870 грн в сутки – КР). Если будет сбор, то эта сумма увеличится на 2-2,5%. В принципе, это немного. Мы потеряем максимум 1% туристического потока», – сказал эксперт.

Госдума России 23 июня приняла в первом чтении законопроект «О введении в ряде регионов пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой». Этот документ, в числе прочего, регулирует введение курортного сбора в аннексированном Россией Крыму.

Как сообщают российские СМИ, эксперимент будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

В соседней России курортный сбор будут взимать на территориях Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края.

В Российском союзе туриндустрии предлагают перенести эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму, а также сократить проведение этого эксперимента до двух лет.