В Запорожье в день рождения Сенцова читали его пьесу

В Запорожье 13 июля прошла акция, приуроченная ко дню рождения удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова. Мероприятие инициировали местные активисты Amnesty International и городское театральное объединение «Запорожская новая драма». Участники мероприятия организовали чтение пьесы Олега Сенцова «Номера» и литературную дискуссию, посвященную судьбе режиссера и ее влиянию на современников Сенцова, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Сегодня день рождения Олега Сенцова, по всей Украине проходят акции, которые проводят активисты, активистки Amnesty International. Запорожье также присоединилось. Мы проводим чтения под открытым небом. Таким образом пытаемся отметить день рождения и сказать, что мы помним о политзаключенных», – рассказала организатор акции Наталья Лобач.

В качестве локации для проведения акции ее организаторы выбрали остановку запорожской детской железной дороги, расположенную в одном из спальных районов города.

«Это открытый формат, мы пытались показать... что активны не только в центре, не только на Хортице происходят культурные события, они могут быть прямо в спальном районе, который никто не воспринимал именно как культурный», – добавила Наталья Лобач.

Во время мероприятия все желающие также могли написать письма поздравления Олегу Сенцову.

13 июля Олегу Сенцову исполняется 41 год, последние 4 дня рождения режиссер встречает в заключении.

В Киеве и по всей Украине прошли акции ко дню рождения Олега Сенцова. Аналогичную акцию – чтение пьес режиссера – провели в Киеве.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.