Трамп защищает встречу сына с российской юристкой

Президент США Дональд Трамп защищает прошлогоднюю встречу своего сына с российским адвокатом, отмечая, что «у большинства людей она (встреча – КР) могла быть». Об этом он заявил 13 июля во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Во вторник сын президента США Дональда Трампа обнародовал свою электронную переписку летом 2016 года о предложении из России предоставить информацию, которая поможет кампании его отца.

Четыре страницы такой переписки, обнародованные Дональдом Трампом-младшим в Твиттере, свидетельствуют, что публицист Роб Голдстоун предлагал ему тогда устроить встречу с российской юристкой Натальей Весельницкой и объяснял: она заявила, что связана с властью России и имеет от нее деликатные данные о якобы незаконных финансовых взносах в кампанию соперницы нынешнего президента Хиллари Клинтон, которые могут пойти ей во вред. Сын президента в ответ выразил заинтересованность в этом.

Трамп-младший, комментируя это, заявил, что на самом деле у Весельницкой не было такой информации, и его встреча с ней не принесла никакой пользы для президентской кампании его отца, а также то, что он никогда не говорил о ней своему отцу.

Дональд Трамп заявил, что ничего не знал о том, что его старший сын встречался с российской юристкой.

Критики же считают, что, даже если встреча не принесла для Трампа результата, желание его сына получить от России компромат на Клинтон равнозначно «заговору с вражеским иностранным государством с целью подорвать американскую демократию».

В среду кандидат на должность директора Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что в случае назначения окажет полную поддержку расследованию по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, которое ведет ФБР. Как сказал он во время слушания по его кандидатуре в комитете по делам правосудия Сената, он также продолжит расследование ФБР относительно контактов членов избирательной кампании нынешнего президента Дональда Трампа с официальными лицами из России.