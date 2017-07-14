В Федеральную избирательную комиссию США поступила жалоба на сына Трампа

В Федеральную избирательную комиссию США подали жалобу на Дональда Трампа-младшего, Джареда Кушнера и Пола Манафорта.

Как сообщает Reuters, сына американского президента, его зятя и советника, а также бывшего главу его предвыборного штаба обвиняют в нарушении закона, поскольку они встретились с российским представителем, который предлагал компромат на Хиллари Клинтон – кандидата на пост президента от Демократической партии на выборах 2016 года.

Жалобу подписали группы юристов Common Case, Campaign Legal Center, «Демократия-21» и еще двое адвокатов. Они ссылаются на недавно обнародованные электронные письма, адресованные Трампу-младшему, в которых сообщается, как и зачем будет проводиться встреча с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Федеральная избирательная комиссия – это единственное ведомство, которое занимается гражданскими исками о нарушении законодательства в сфере финансирования избирательных кампаний.

Ранее в четверг, 13 июля, спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что сын президента Дональд Трамп-младший должен дать показания на слушаниях по связям окружения Дональда Трампа-старшего с Россией.

В тот же день президент США заявил, что СМИ раздувают подробности короткой встречи его сына с Весельницкой, которая не была представителем правительства России.

Именно возможность вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году стала предметом расследований, которые проводят Конгресс и Министерство юстиции США.