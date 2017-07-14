На сайтах керченских больниц появились версии для слабовидящих

На сайтах керченских медучреждений установили версии для слабовидящих. Об этом сообщают «Новости Крыма» со ссылкой на подконтрольную Москве прокуратуру Крыма.

«Керченской прокуратурой установлено, что сайты трех керченских учреждений здравоохранения – городские больницы № 2 и 3, детской городской больницы – не имели версии для слабовидящих, что ограничивало доступ для инвалидов по зрению к содержащейся на них информации», – говорится в сообщении.

Прокуратура вынесла постановления в отношении главных врачей этих больниц, после чего сайты обеспечили версиями для людей с ограничениями зрения.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».