Трамп готов пригласить Путина в Белый дом, «но не сейчас»

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит российского президента Владимира Путина в Вашингтон, «но не сейчас».

Как сообщается в пресс-релизе Белого дома, обнародованном 13 июля, американский лидер сказал об этом на пресс-конференции, которую давал на борту своего самолета по пути из Вашингтона в Париж, куда летел на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Дональд Трамп также заявил, что не отменит санкции против России, если Москва не согласится на решение конфликтов в Украине и Сирии.

«Я никогда не отменю санкции, пока не будет сделано то, что удовлетворит нас и удовлетворит всех в Сирии и Украине», – сказал Трамп 13 июля репортерам на президентском самолете.

12 июля в интервью Reuters Трамп еще раз подчеркнул, что во время его первой личной встречи с Путиным 7 июля в Гамбурге российский лидер отверг причастность Кремля к попыткам вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. По словам Трампа, он обсуждал с Путиным этот вопрос в течение 20-25 минут в ходе более, чем двухчасовой беседы.

Встреча Трампа и Путина проходила в кулуарах саммита «Группы 20» в Гамбурге.