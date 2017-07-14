В редакции медиахолдинга «Вести» сообщили об обысках

В редакции медиахолдинга «Вести» в Киеве сообщили об обысках.

Как информирует издание, в редакцию газеты «Вести», а также одноименных сайта и радиостанции в торговом центре «Гулливер» пришли представители Национальной полиции и военной прокуратуры.

«Сейчас работа редакционного офиса заблокирована», – сказали в редакции.

Председатель медиахолдинга Ольга Семченко сообщила в Фейсбуке, что с работниками редакции, находящимися в офисе, «связи нет».

Силовики еще не комментировали эту ситуацию.

Медиахолдинг «Вести» работает с 2013 года. В него, кроме радиостанции «Вести FM», входит ежедневная газета «Вести», которую раздают бесплатно на улицах. Этот холдинг связывают с Ринатом Ахметовым; по другой версии компания связана с Виктором Медведчуком, Сергеем Арбузовым и другом «семьи» бывшего президента Виктора Януковича Сергеем Курченко. Кроме того, холдинг связывали с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.