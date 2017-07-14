Военная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией провела обыски в помещении медиахолдинга «Вести». Как сообщают в военной прокуратуре, следственные действия продолжаются по делу министра сборов и доходов режима Виктора Януковича Александра Клименко (считается, что именно он финансирует интернет-издания «Вести», а также одноименные сайт и радио). В прокуратуре уточняют: журналисты не являются фигурантами дела, обыски проходят и в других помещениях, принадлежащих Клименко – это больше сотни офисов. Прокуратура подозревает Клименко в хищении и отмывании денег из украинского бюджета. Общая сумма предполагаемых убытков составляет 12 млрд долларов. В то же время, главный редактор издания Оксана Омельченко заявила, что обыски связаны с расследованиями, которые журналисты делали о военной прокуратуре и главном военном прокуроре Анатолии Матиосе. (Видео Национальной полиции Украины и проекта «Настоящее время»)