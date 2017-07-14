Аваков и Матиос об обысках: похищенные средства по сей день приносили доход Клименко

Имущество, приобретенное на средства, похищенные в Украине бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко, до сих пор приносило ему доход, заявили на брифинге министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, комментируя проведенные в пятницу обыски, в частности, в помещениях медиахолдинга «Вести».

По их словам, сейчас идет 151 обыск, преимущественно в Киеве, Киевской области и в Одессе, которые проводят работники департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, спецподразделения Нацполиции КОРД, Нацгвардии и Главной военной прокуратуры в рамках второго этапа разоблачения действий должностных лиц предыдущей власти времен президента Виктора Януковича.

По информации Авакова и Матиоса, Клименко в течение 2011-2013 годов создал ряд оффшоров на Британских Виргинских островах, в Кипре и Лихтенштейне, владельцем оффшоров числился его отец. С 2011 по начало 2014 похищенные у государства средства на сумму более 788 миллионов долларов США были перечислены в Украину на счета компаний «Юнисон», медиахолдинга «Вести» и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко и которые обслуживали семью Януковича.

На заведенные из оффшоров деньги группа компаний «Юнисон» приобрела 78 элитных квартир, 28 офисных помещений, 5 домов, 3 полных этажа торгового центра «Гулливер» в Киеве, 41 паркоместо, 11 земельных участков в Киеве, Одессе и Донецке, 23 автомобиля и 1000 железнодорожных вагонов, и все это имущество и по сей день приносило доход Клименко и было основным источником финансирования медиахолдинга «Вести», сообщил Аваков.

По его словам, общая сумма выведенных через оффшоры средств достигает 12 миллиардов долларов США. «Сегодняшнее блокирование имущества на сумму 12 миллиардов долларов имеет большое значение для дальнейших процессуальных действий. Министерство юстиции проводит мероприятия по блокированию всей недвижимости, чтобы преступники не успели переписать ее на другие лица», – заявил министр.

Всего в этом деле уже объявлены подозрения 56 бывшим налоговикам, часть из которых находится в международном розыске.

Глава МВД добавил, что с целью согласования процессуальных действий по их аресту была проведена встреча с послами стран «Группы семи», МВД также обратилось с запросами в силовые службы соответствующих стран.

Ранее в пятницу Матиос сообщал о 183 обысках в помещениях, принадлежащих Клименко, в частности, в торговом центре «Гулливер» в Киеве, часть которых занимает редакционный офис медиахолдинга «Вести».

В холдинге, в свою очередь, назвали обыск у них «необъявленной войной со слишком независимыми медиа» и «откровенным подавлением свободы слова в условиях бесцеремонной борьбы с инакомыслием».

Медиахолдинг «Вести» работает с 2013 года. В него, кроме радиостанции «Вести FM», входит ежедневная газета «Вести», которую раздают бесплатно на улицах. Этот холдинг связывают с Ринатом Ахметовым; по другой версии компания связана с Виктором Медведчуком, Сергеем Арбузовым и другом «семьи» бывшего президента Виктора Януковича Сергеем Курченко. Кроме того, холдинг связывали с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.