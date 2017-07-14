Парубий объявил закрытой шестую сессию Рады, депутаты соберутся в сентябре

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил закрытой шестую сессию Верховной Рады восьмого созыва.

«За это время принято 125 законов, из них 25 ратификаций, было принято 38 законопроектов в первом и повторном чтении, на этой сессии принято 186 постановлений и других актов», – сказал перед закрытием сессии спикер.

Накануне депутаты не поддержали предложение продолжить работу шестой сессии. Парубий предлагал продлить сессию до 5 сентября и постановить, что с целью решения важных вопросов пленарные заседания созываются в случае необходимости.

Следующая, седьмая сессия парламента начнется 5 сентября, а закончится 2 февраля 2018 года.