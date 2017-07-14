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Возрожденный клуб «Таврия» заявил 20 игроков для участия во Второй лиге Украины

Возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» заявил для участия во Второй лиге 20 игроков команды. В воскресенье 16 июля новый состав клуба проведет свой первый матч в профессиональной лиге Украины. Об этом Крым.Реалии рассказал главный тренер команды Сергей Шевченко.

«Прошел отбор. Много молодежи предлагают, мы бы с удовольствием, если бы была база. Нам нужны опытные люди, мы делали акцент на том, чтобы игроки были с опытом. Если люди уже играли и были на контракте, мы надеемся, что они нам помогут, мы в них верим», – сказал тренер.

Многие игроки из тех, кто был с командой в составе аматорской лиги, перешел с клубом на профессиональный уровень. Таким образом молодые игроки растут вместе с командой, отметил Шевченко.

Возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской аннексии Крыма, клуб играл в Премьер-лиге Украины.

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