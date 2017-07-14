В Севастополе праздновали юбилей создания российской 5-й Средиземноморской эскадры

В аннексированном Севастополе 14 июля праздновали 50-летие со дня основания 5-й оперативной эскадры (ОПЭСК) Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

Торжественные мероприятия начались на Минной стенке, с которой с 1967 по 1992 год выходили корабли, выполнявшие задачи в составе эскадры. Экипажи современных кораблей Черноморского флота России и ветераны возложили цветы к памятному знаку 5-й ОПЭСК, расположенному у причальной стенки, и приняли участие в молебне в храме Архистратига Михаила. Затем ветераны почтили память первого командира эскадры вице-адмирала Бориса Петрова, похороненного в Севастополе на мемориальном кладбище Коммунаров.

Мероприятия, посвященные 50-летию Средиземноморской эскадры, завершились торжественным собранием и концертом в севастопольском Доме офицеров флота.

По информации Минобороны России, 5-я (Средиземноморская) оперативная эскадра кораблей ВМФ СССР – объединение кораблей, сформированное 14 июля 1967 года. 31 декабря 1992 года его расформировали.

В марте 2013 года было принято решение о создании постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. С 1 июня 2013 года соединение приступило к выполнению задач в Средиземноморском регионе.

Как проинформировали в ведомстве, день образования 5-й Средиземноморской эскадры в этом году отмечали впервые, приказ об установлении этой памятной даты подписал 14 июля 2017 года главнокомандующий ВМФ России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».