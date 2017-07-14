Мать Сенцова рассказала Умерову о надежде на встречу с сыном

Один из лидеров крымских татар Ильми Умеров в день рождения режиссера Олега Сенцова 13 июля посетил его мать Людмилу. Как рассказал Умеров в комментарии Крым.Реалии, женщина надеется на встречу с сыном, в то же время опасаясь, что ей не удастся его увидеть.

«Сегодня утром созвонились и съездили к ней. Мы были не долго минут 20-30. Она молодец, за сына, конечно очень переживает. Боится, что с ним она больше не увидится. Спросили была ли она хоть раз на свидании, но выяснилось, что после того как Олега этапировали из Ростова – она ни разу на свидание ни ездила из-за того, что очень дорого», – рассказал Умеров в комментарии Крым.Реалии.

По его словам, они вместе с правозащитником Александром Подрабинеком, пообещали, что если она договорится с Олегом, а он с администрацией колонии, то они помогут организовать ей «долгожданную поездку к сыну».

13 июля Олегу Сенцову исполнилось 41 год, последние четыре дня рождения режиссер встретил в заключении. В Киеве и по всей Украине в честь его дня рождения прошли акции поддержки.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.