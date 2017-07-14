Чиновники решили подключить «самооборону» и казаков к борьбе со стихийной торговлей в Крыму

К борьбе со стихийной торговлей в аннексированном Крыму дополнительно привлекут отряды казаков и «самообороновцев». Об этом российский вице-премьер полуострова Юрий Гоцанюк сказал на заседании рабочей группы по ликвидации стихийной торговли, сообщает 14 июля пресс-служба российского правительства Крыма.

Гоцанюк объяснил необходимость привлечения казаков и «самообороновцев» тем, что к стихийным торговцам добавились приезжие из Азейбарджана, Узбекистана и Таджикистана, которые в основном реализовывают товары из текстиля и заполонили места стихийной торговли в Симферополе, а также в курортных городах и поселках Крыма.

По его словам, казаки и «самообороновцы» будут препятствовать незаконной торговле, а уполномоченные люди оформлять протоколы и выписывать штрафы.

Также Гоцанюк распорядился установить дополнительные таблички с извещением о наказании за незаконную торговлю.

Ранее 14 июля сообщалось о рейде сотрудников российского ОМОНа на вещевом рынке в Керчи.

В апреле сообщалось о похожих рейдах российских силовиков на рынке в Симферополе.

В частности, 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили Центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.

Осенью прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов обещал ликвидировать все незаконные объекты в первом квартале 2017 года.