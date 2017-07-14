Российские власти Севастополя отчитались о запуске нового автобусного маршрута

В Севастополе запустили новый маршрут №34 от Балаклавы до парка Победы. Об этом 14 июля сообщил ведущий специалист российского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Владислав Минин.

По информарции пресс-службы подконтрольного Кремлю правительства Севастополя, маршрут №34 был введен по результатам обращений граждан. На нем курсируют 5 автобусов, интервал между которыми составляет 20 минут. Движение начинается с 07:00 с двух направлений одновременно.

Как проинформировали правительстве Севастополя, в летний период жителям города и туристам будет удобно пользоваться таким маршрутом, соединяющим отдаленные друг от друга части города.



