Ялтинские чиновники признали пляжи в Гурзуфе пригодными для отдыха

Пляжи в поселке Гурзуф обладают всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха. Как сообщает пресс-служба российского городского совета Ялты, к такому выводу пришли члены рабочей группы, сформированной постановлением председателя горсовета Романа Деркача, по итогу проведения мониторинга пляжных территорий, который состоялся 13 июля.

По информации пресс-службы, участники рейда провели проверку 11 пляжей, среди которых один лечебный и один детский.

«Практически все пляжи имеют развитую инфраструктуру, на территории есть медицинские и спасательные пункты, теневые зоны, туалеты, душ, кабинки для переодевания, проложены деревянные дорожки», – отметила ялтинский депутат Любовь Грибкова.

Как проинформировали в горсовете, недостатки были незначительными, в частности, самым распространенным «минусом» оказалось отсутствие при входе стенда с разрешительной документацией, которая должна быть доступна для каждого посетителя пляжа.

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор разрешил купание только на двух пляжах в Керчи – на Аршинцевской косе и на пляже «Героевка».