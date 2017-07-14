Гражданина Великобритании осудили за участие в боевых действиях на стороне боевиков на Донбассе

Суд в Манчестере приговорил гражданина Великобритании к заключению за нелегальное проникновение на территорию восточной Украины в 2015 году и за участие в боевых действиях на стороне поддерживаемых Россией боевиков.

14 июля уголовный суд признал Бенджамина Стимсона виновным в пособничестве терроризму и приговорил к 4,5 годам заключения.

По сообщению британской полиции, в августе 2015 года Стимсон поехал в Москву, откуда нелегально попал на Донбасс.

Его арестовали в ноябре 2015 году в аэропорту Манчестера после того, как в интервью BBC он заявил, что во время войны готов был убивать людей в случае необходимости.

Следователи заявили, что Бенджамин Стимсон поехал на Донбасс, именно для того, чтобы присоединиться к поддерживаемым Россией боевикам.