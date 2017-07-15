В Симферополе арестовали 68-летнего мужчину по подозрению в уничтожении памятника

Симферопольский районный суд, подконтрольный России, принял решение об аресте 68-летнего местного жителя, подозреваемого в уничтожении памятника жертвам геноцида. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МВД России.

«По ходатайству сотрудников полиции Симферопольским районным судом в отношении 68-летнего подозреваемого избрана мера в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сын арестованного симферопольца, который также подозревается в уничтожении памятника, был отправлен под домашний арест.

12 июля крымское управление МВД России заявило о задержании двух местных жителей, которые, по версии силовиков, пытались раскопать место массового захоронения возле памятника жертвам геноцида, расположенном на 10-м километре Феодосийского шоссе. Пресс-служба ведомства утверждает, что у них были обнаружены подготовленные инструменты – лопаты, кирки, ведра, кувалды, а также металлический щуп для поиска в земле пустот.

МВД заявляет, что задержанные отец с сыном вели незаконные раскопки этих могил в 2013 году, за что были приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы. Сейчас против них было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 Уголовного кодекса России, им грозит лишение свободы на срок до трех лет.