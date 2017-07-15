В очереди на админгранице с Крымом более двухсот машин – Госпогранслужба Украины

С утра субботы, 15 июля, украинские пограничники фиксируют скопление транспорта возле административной границы с Крымом. Об этом Крым.Реалии сообщил помощник начальника Азово–Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

«Оккупанты продолжают создавать неудобства для граждан, пересекающих админграницу. Пропускают до 10 машин в час. Из-за действий оккупантов образовались очереди. Но мы выделили дополнительные наряды, проводим разъяснительную работу, для поддержания порядка возле КПВВ дежурят представители Нацполиции», – отметил спикер Азово–Черноморского управления.

По его информации, в очереди на въезд в Крым возле КПВВ «Чонгар» 140 машин. В районе контрольного пункта «Каланчак» ожидают – 35, «Чаплинка» – 30 автомобилей, пешеходных очередей не наблюдается.

Российские пограничные службы пока не комментировали эту тему.

В Госпогранслужбе заявляют о снижении снижение пассажиро-траспортного потока через админграницу в сравнении с прошлым годом. Возникновение очередей связывают с действиями российских служб на контролируемых ими пунктах пропуска напротив украинских КПВВ.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».