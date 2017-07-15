«Комитет защиты журналистов» расценил обыски в редакции «Вестей» как попытку запугивания журналистов

Международная организация «Комитет защиты журналистов», базирующаяся в Нью-Йорке, расценила обыски в помещении медиахолдинга «Вести» как попытку запугивания журналистов. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Когда военный прокурор посылает элитные силы с пулеметами для рейда в офис радиостанции и ищет мобильные телефоны журналистов для контактов и текстовых сообщений может быть только одна интерпретация: это попытка запугивания и серьезная угроза свободе прессы», – заявил исполнительный директор организации Джоэл Саймон, которого процитировала пресс-служба Комитета.

Он призвал украинские власти прекратить преследование журналистов.

14 июля во редакции медиахолдинга «Вести» в Киеве сообщили об обысках. Председатель медиахолдинга Ольга Семченко назвала обыск «необъявленной войной со слишком независимыми медиа» и «очередным нападением боевиков». Она заявила, что обыски связаны с расследованиями, которые журналисты делали о военной прокуратуре и главном военном прокуроре Анатолие Матиосе.

Военная прокуратура заявила, что следственные действия провели по делу министра сборов и доходов режима Януковича Александра Клименко (считается, что именно он финансирует интернет-издания «Вести», а также одноименные сайт и радио). Прокуратура заверяет, что журналисты не являются фигурантами дела, обыски проходят и в других помещениях, принадлежащих Клименко, это больше сотни офисов. Прокуратура подозревает Клименко в хищении и отмывании денег из украинского бюджета.