В севастопольских лесах усиливают патрули

В Севастопольском лесничестве усиливают патрулирование лесных массивов для предупреждения пожаров. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города.



По словам чиновников, самый опасный период в лесах полуострова начнется через две недели.

«В этом году была очень дождливая весна, из-за чего в лесах появились огромные массивы густой травы. Через пару недель она высохнет и начнется самый опасный пожарный период. Поэтому сейчас мы ввели ненормированный рабочий день, патрулирование леса осуществляется и в будние, и в выходные дни», – отметил директор управления «Севастопольское лесничество» Василий Шафран.

По его словам, наибольшему риску подвержены Терновское, Мекензиевское и Севастопольское лесничество, в которых сконцентрированы крупные массивы хвойного леса. Здесь сотрудники лесхоза совершают объезд территорий, но и ведут наблюдение с пожарных вышек.

Инспекторы также проводят с посетителями леса разъяснительную профилактическую работу.

В состав Севастопольского лесничества включены Терновское, Севастопольское, Мекензиевское, Чернореченское и Орлиновское лестничества общей площадью более 34 тысяч гектаров.