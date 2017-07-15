На Донбассе ранен народный депутат Дейдей

Народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Евгений Дейдей получил ранение под Авдеевкой в Донецкой области. Он направлен вертолетом в город Днепр в областную больницу имени Мечникова. Об этом сообщает Радіо Свобода, которая получила подтверждения этой информации в больнице.



Медики обработали и перевязали рану. Диагноз и состояние пациента пока не разглашают.

По данным советника главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяны Губы, депутат был направлен в Днепр вместе с двумя бойцами, ранеными под Марьинкой.

По информации спикера Генпрокуратуры Ларисы Сарган, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения народным депутатом.

По ее словам, предварительно установлено, что Евгений Дейдей получил ранение во время боевых действий 14 июля приблизительно в 18 часов в районе промышленной зоны Авдеевки. После предоставления первичной медицинской помощи с диагнозом осколочное ранение нардеп был направлен в военный госпиталь № 66 Покровска.



Уголовное производство по данному факту открыто по части 2 статьи 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.