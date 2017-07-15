Очередь из автомобилей на админгранице с Крымом уменьшилась – украинские пограничники

В Госпогранслужбе Украины сообщили об уменьшении автомобильных очередей на админгранице с Крымом к вечеру субботы, 15 июля. Об этом Крым.Реалии заявил помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Максим Сорока.

По его словам, вечером в очереди на въезд в Крым возле КПВВ «Чонгар» было 60 машин, у КПВВ «Каланчак» – 25, а у КПВВ «Чаплынка» – 20. Пешеходных очередей не наблюдается.

С утра 15 июля украинские пограничники зафиксировали более двухсот машин в очереди возле админграницы с Крымом.

Украинские пограничники заявляют о снижении в этом году пассажиро-траспортного потока через админграницу по сравнению с прошлым годом. Возникновение очередей они связывают с действиями российских служб на контролируемых ими пунктах пропуска со стороны полуострова.

Российские ведомства не комментируют данную ситуацию.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».