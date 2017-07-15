Дочь «друга Путина» заявила, что будет бороться с диктатурой в России

Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, которого называют другом президента России Владимира Путина, подала заявку на вступление в движение «Открытая Россия», созданное Михаилом Ходорковским. Об этом сама Ольга Литвиненко заявила в интервью Радио Свобода.

По ее словам, она хочет бороться «против скатывания России к диктатуре», против авторитарной и коррумпированной системы в стране, а также разъяснить Европе, что «никакой демократии в России нет».

Литвиненко рассказала, что уже работает над проектами по развитию демократических институтов в России.

Ольга Литвиненко в прошлом была депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Справедливой России», а в 2011 году уехала в Европу.



Владимир Литвиненко заявлял о похищении дочери, пытаясь помешать ей выехать из страны с тремя детьми. В результате, пользуясь судебным решением, он отобрал у матери старшую дочь – свою внучку.

Сам Владимир Литвиненко дважды возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина и позиционирует себя в качестве друга российского президента.