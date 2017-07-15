Крымские власти обещают на днях покончить с саранчой на полуострове

Вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гоцанюк заявляет, что в течение ближайших дней на полуострове завершат работу по борьбе с саранчой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По словам Юрия Гоцанюка, на эти цели из резервного фонда Крыма выделены средства. Но о какой сумме идет речь, не уточнил.

«Главным вопросом на сегодняшний день остается борьба с особо опасным вредителем – азиатской перелетной саранчой. Только в Джанкойском районе площадь заселения составила более 400 гектар. Обработка велась наземным способом с помощью опрыскивателей и планируется обработка с помощью самолета АН-2. Из резервного фонда выделены средства для борьбы с вредителем и в течение двух дней работа по борьбе с саранчой будет завершена», – сказал Гоцанюк.



Ранее сообщалось, что в Крыму возникла угроза массового нашествия азиатской перелетной саранчи. Очевидцы обнародовали видео с кадрами нашествия.



Вредитель обнаружен в Советском, Джанкойском и Красноперекопском районах.