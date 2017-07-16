В Симферополе за стихийную торговлю оштрафовали 20 человек – власти

В Симферополе в результате рейда по борьбе со стихийной торговлей оштрафовали 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«По результатам масштабного рейда составлено более 20 административных протоколов за «реализацию товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей». Санкция статьи за данный вид правонарушения предусматривает штраф в размере до 30 тысяч рублей (около 13 тысяч гривен – КР). Также были составлены протоколы по статье «Об административных правонарушениях в республике Крым» за нарушение правил благоустройства», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что рейд проходил на территориях, прилегающих к Центральному, Куйбышевскому и Бородинскому рынкам Симферополя.

14 июля сообщалось, что к борьбе со стихийной торговлей в аннексированном Крыму дополнительно привлекут отряды казаков и «самообороновцев».

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.

Осенью прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов обещал ликвидировать все незаконные объекты в первом квартале 2017 года.