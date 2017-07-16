Иранские лидеры соболезнуют из-за смерти лауреата Филдсовской премии по математике

Иранские лидеры выразили соболезнования из-за смерти соотечественницы, математика Мариам Мирзахани, которая три года назад стала первой женщиной-лауреатом Филдсовской премии. Об этом 16 июля сообщает Радио Свобода.

Президент Ирана Хасан Роугани выступил с заявлением, в котором говорится, что «смерть Мирзахани вызвала грусть». По информации иранских государственных СМИ, Рохани высоко оценил «беспрецедентный блеск этой сообразительной ученой, которая достойно представляла Иран на мировых научных форумах».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Instagram, что смерть ученой огорчила всех иранцев.

Иранская математик Мариам Мирзахани умерла в США 15 июля в возрасте 40 лет. В 2013 году у нее диагностировали рак груди, а несколько недель назад обнаружили метастазы в костном мозге.

Мирзахани присудили Филдсовскую премию в 2014 году за вклад в динамику и геометрию Римана поверхностей и теорию пространств их модулей.

Она стала как первой женщиной-лауреатом этой премии, так и первым лауреатом из Ирана.