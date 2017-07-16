Крымские татары на Винничине повторно обжаловали запрет на фото в хиджабах для документов

Крымские татары из винницкой общественной организации «Ветан» повторно обратилась в Государственную миграционную службу Украины с просьбой разрешить мусульманкам фотографироваться на документы в хиджабах в соответствии с требованиями ислама. Об этом Крым.Реалии рассказал председатель организации Эскендер Анафиев.

По его словам, Государственная миграционная служба Украины проигнорировала первое обращение «Ветана».

«Ответа не было, хотя прошло намного больше десяти рабочих дней, предусмотренных законодательством на его подготовку…Четыре дня назад отправили еще одно письмо… Одной тринадцатилетней девочке срочно нужны были документы, сделали как-то в шапочке, шея открыта, нам в миграционной (региональном управлении Калиновского района Винницкой области – КР) говорят: «вот смотрите, ведь делают без хиджаба, чего вы упираетесь?», – отметил Анафиев.

Он добавил,что намерен лично обратиться к главе Госмиграционной службы Украины с просьбой отказаться от практики запретов на фото для документов в хиджабе.

Ранее «Ветан» заявил о действующем негласном запрете на фото в хиджабе для мусульманок, переселившихся из аннексированного Крыма в Винницкую область.

«Ассоциация мусульман Украины» была основана переселенцами из Крыма в 2014 году при участии мусульман других национальностей.

С марта 2014 года в Виннице и Винницкой области поселились несколько сотен переселенцев из числа крымских татар. В том же году переселенцы создали общественное объединение «Ветан».