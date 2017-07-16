В Севастополе намерены закупить новые пассажирские катера

В Севастополе прорабатывается вопрос поставок новых катеров для внутригородских пассажирских перевозок по программе лизинга. Об этом 16 июля сообщил министр транспорта России Максим Соколов во время запуска на городские маршруты партии новых троллейбусов.

«Та техника, которая сейчас пришла и в ближайшее время придет – это 2,5 млрд рублей, но мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в программу, чтобы дополнительно включить в состав программы лизинга морские суда, которые будут заниматься внутригородскими перевозками», – отметил Соколов.

Он добавил, что в программу лизинга для Севастополя также планируют включить и технику для строительства и ремонта дорог.

16 июля министр транспорта России Максим Соколов и подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников вывели на городские маршруты первую партию новых троллейбусов.

Раньше сообщалось, что подконтрольное Кремлю правительство Севастополя в декабре 2015 года заключило контракт на поставку более 150 троллейбусов и автобусов.