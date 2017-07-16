В Севастополе провели панихиду на месте ранения адмирала Нахимова

В Севастополе на Малаховом кургане 16 июля, на месте, где во времена Крымской войны (Восточной войны) был ранен адмирал Павел Нахимов прошла панихида, в которой приняли участие воспитанники Нахимовского военно-морского училища, а также жители города. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По информации ведомства, панихиду отслужил настоятель домового храма при училище протоиерей Александр Григорьев.

Как сообщили в Минобороны России, курсанты учебных заведений, которые носят имя Нахимова, планипуют сделать данное мероприятие традиционным и проводить его каждый год.

Крымская или Восточная война проходила с 1853 по 1856 годы между Российской Империей и союзническими войсками Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского Королевства за господство на Ближнем Востоке и Балканах. Война закончилась Парижским миром, подписанным в 1856 году. Он лишил Россию права иметь военный флот на Черном море, а также крепости и прибрежные арсеналы.



