Заключенный в России журналист Роман Сущенко поздравил сына с 10-летием

Задержанный в Москве украинский журналист Роман Сущенко поздравил с днем рождения сына Максима, которому исполнилось 10 лет. Об этом со ссылкой на семью Сущенко сообщает информационное агентство «Укринформ», в котором работает журналист.

«Максим, родной сын, поздравляю с днем рождения. Будь здоров, расти настоящим мужчиной, умным и сильным. Люблю тебя, до скорого... Твой папа Роман», – написал он в телеграмме.

Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин сообщал, что его подзащитному позволили сделать три телефонных звонка близким родственникам.

13 июля в Москве суд признал законным продление ареста задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Таким образом, Сущенко останется под стражей до 30 сентября.

Федеральная служба безопасности России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.