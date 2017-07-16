В Севастополе завершаются соревнования по экстремальным видам спорта (видео)

В Севастополе 16 июля завершаются соревнования по экстремальным видам спорта X-fest. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в акватории Артиллерийской бухты в воскресенье прошли показательные выступления по аквабайкфристайлу (сочетаются гонки на гидроциклах, слалом и выполнение различных фигур – КР) и соревнования по вейкборду (сочетаются элементы акробатики, слалома на водных лыжах, прыжки – КР)

В мероприятии приняли участие севастопольцы и жители соседней России. В катании и выполнении различных фигур на водной доске соревновались мужчины и женщины. Главный приз – 300 тысяч рублей. Его намерены вручить на площади Нахимова во время концертной программы.

Показательные выступления на водных мотоциклах устроили для развлечения зрителей и популяризации водных видов спорта.

По словам организаторов, многие зрители не понимали значения спортивных терминов и названий трюков, поэтому в следующем году они учтут эти «минусы».

Фестиваль по экстремальным видам спорта X-fest начался 15 июля в Севастополе. В день открытия в акватории Артиллерийской бухты состоялись выступления по флайбордингу (полеты на специальной доске, приводимой в движение силой потока воды), аквабайкфристайлу (водомоторный вид спорта) и квалификационный этап по вэйкборду (гонки на водных мотоциклах).