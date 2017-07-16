Украинские военные сообщили об уменьшении числа обстрелов на Донбассе

В пресс-центре штаба украинской антитеррористической операции против совместных российско-сепаратистских сил на оккупированной части Донбасса сообщили, что 16 июля по состоянию на 18:00 существенно уменьшилось число обстрелов украинских позиций со стороны противника. О пострадавших украинских военных не говорится.

Сообщается, что с начала суток произошло семь случаев применения оружия противником на всех трех оперативных направлениях, все они –в ночное время и до 7 утра.

Среди обстрелянных боевиками в течение ночи из оружия, запрещенном минскими договоренностям, были жилые кварталы поселка Золотое, в результате чего повреждеными оказались несколько жилых домов, но из людей никто не пострадал, добавили в украинской части Совместного центра контроля и координации.

В вооруженных сепаратистских группировках «ДНР» и «ЛНР», поддерживаемых Россией и признанных в Украине террористическими, не приводили заявлений о положении на фронте в течение дня. Еще после полудня они заявляли об обстрелах позиций украинскими силовиками в субботу, при этом донецкая группировка сообщила о ранении одного боевика.

О прекращении огня на линии соприкосновения договаривались уже много раз, последний раз от 24 июня на время жатвы – до 31 августа. До сих пор ни разу режим прекращения огня не удерживался. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют в провокациях другую сторону.